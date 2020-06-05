"Не думайте, что мы против": президент Прикарпатья объяснил, почему голосовал против возобновления Первой лиги

Президент Прикарпатья Василий Ольшанецкий поделился мыслями относительно рестарта второго по силе дивизиона.

"Не думайте, что мы против возобновления чемпионата. Просто ситуация с коронавирусом у нас в области... По статистике, мы некоторое время были первыми по смертности в Украине, сейчас среди лидеров. Это же никуда не исчезло – снова идет прирост.

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Будем участвовать в чемпионате, если позволит ситуация в области (Ивано-Франковской – прим.). Разве что закроют нашу область, такой вариант не исключен. Те же львовские команды в таком положении, что все будут играть на выезде, пока там не пойдет на спад коронавирус.

Прикарпатье сейчас тренируется. Мы собрали ребят, прошли тестирование. Мы все это сделали. Но для этого мне пришлось обращаться к губернатору области, чтобы дал разрешение. Там же более 2000 тестов, понимаете? Я говорил с главным санитарным врачом. Он говорит, что сейчас загруженность, люди ждут своих результатов, все решают минуты. А нас сейчас без очереди пустить? У меня нет такого морального права. Поэтому мы ждали тесты восемь дней.

Если откажемся играть – не готовы опуститься в таблице и играть плей-офф за сохранение места в Первой лиге. Это абсолютно неправильное решение. Мы здесь много говорим о регламенте, чтобы его не нарушать, но сами подталкиваем к этому. Это же может вызвать и коррупцию. Сейчас какая-то команда может простимулировать другую не ехать к ней. Это вообще неправомерное решение", – сказал Ольшанецкий в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Прикарпатье после 19 туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 11 место, набрав 20 очков.

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