Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки

Яя Туре встиг записати своє ім'я в історію Барселони, Манчестер Сіті та футбольної України, але останні два роки для івуарійця більше схожі на нічний кошмар.

Яя Туре – примхливий хлопець, якому вдалося досягти успіху. Цей фактор як допомагає івуарійцю, так і завдає клопоту. Адже завдяки успішній кар'єрі можна дозволити собі більше, ніж інші, але водночас зростає відповідальність за хиби, а критика буде палкою навіть у разі найменшого прорахунку. Історія про неподарований торт на день народження, через який Яя нібито був готовий покинути Манчестер Сіті, характеризує його якнайкраще. Так, потім він назвав все це вигадкою свого агента – а хто зробив би інакше після шквалу їдких коментарів преси й уболівальників?

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Кар'єра Туре в АПЛ вийшла справді видатною. Низка титулів та рекордів принесли світове визнання. Понад три сотні матчів, 79 голів та 50 асистів не зможуть описати роль гравця в історії Ман Сіті. Туре – лише четвертий гравець клубу, який забив більше 50 голів у АПЛ, і єдиний, хто не був форвардом. Цей показник також підкорився Серхіо Агуеро, Карлосу Тевесу та Едіну Джеко. Разом із Венсаном Компані саме він став символом формування нового обличчя "містян" – гегемона в Англії з великими амбіціями у Європі. Восени 2019 івуарієць дав велике інтерв'ю THE TIMES, яке вийшло під заголовком: "Я приїхав у Манчестер Сіті, щоб зробити їх великими. Спочатку люди сміялися". Погодьтесь, скромністю ця фраза не вражає. Що поробиш – такий уже цей усміхнений африканець.

Неоднозначний відхід з англійського клубу позбавив Туре дуже важливої складової – уваги. Повернення в Олімпіакос завершилося скандальним розірванням контракту лише через три місяці. Потім півроку без футболу, шість місяців у Циндао Хайню і знову без клубу. А ще перед своїм від'їздом у Китай Яя підірвав український інформаційний простір. Візит у київське Динамо спровокував масу чуток, які гравець сам же підігрівав, заявивши, що пограти рік-два за Динамо – не проблема. Туре приміряв екіпірування киян, зустрівся з тодішнім наставником команди Олександром Хацкевичем та навіть провів тренування для дітей, які вчаться у академії столичного клубу.

Згодом з'явилася інформація, що африканець може стати одним із тренерів Динамо. Словом, переполоху він наробив ще того. Втім, все було набагато прозаїчніше. Яя просто допомагав Дмитру Селюку в агентському бізнесі, супроводжуючи в Києві двох футболістів, які прибули на перегляд. Зосереджуватися на роботі поза футбольним полем він теж поки не хотів, тому це просто була одноразова акція. Звісно, спокуса отримати такого гравця могла б підкупити Ігоря Суркіса зробити відповідну пропозицію, але сам футболіст бачив себе не в Україні, через місяць після згаданого візиту в Динамо підписавши контракт із Циндао Хайню.

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Наша держава не чужа для івуарійця. Свого часу, він провів півтора сезону в донецькому Металурзі. 2 мільйони євро компенсації бельгійському Беверену зробили його найдорожчим трансфером в історії клубу, який уже припинив своє існування. До слова, донеччани змогли на ньому заробити, продавши хавбека Олімпіакосу за 3 млн у євровалюті. Цікаво, що вже тоді агент футболіста передбачав велике майбутнє для свого клієнта: "Коли він підписував контракт з Металургом, я йому сказав, що через три роки він буде грати в Барселоні. Я добре там всіх знаю". Для реалізації плану знадобилося чотири роки та дві зупинки – в Греції і Монако.

На початку статті ми вже згадували про примхливість Туре як чи не головну рису його характеру. І от минулої весни він став жертвою своєї ж чергової забаганки. Хоча слово жертва тут зовсім недоречне. Якщо хтось і винен у ситуації, що стала справжнім скандалом, то це сам футболіст. Протягом останніх кількох місяців Яя розіграв справжнісіньку мильну оперу. Він задумав продовжити свій екзотичний вояж – наступною зупинкою мала стати Бразилія. Тамтешній чемпіонат не здивуєш приїздом великих європейських зірок. Зовсім нещодавно там завершував кар'єру Кларенс Зеєдорф, а японський пілігрим Кейсуке Хонда досі чекає на відновлення сезону, щоб продовжити свої виступи за Ботафого.

Ще в лютому екс-зірка Ман Сіті заінтригував відновленням кар'єри. Хавбек домовився про перехід з керівництвом "Одинокої зірки". Бразильські клуби не можуть конкурувати зі своїми європейськими або китайськими колегами з точки зору фінансових умов, але вони навчилися проявляти творчий підхід. Вони підшукують комерційних партнерів і спонсорів, які могли б допомогти їм запросити великих гравців. Президент Ботафого Нельсон Муфаррей називає цей спосіб "фінансовий інжиніринг". Саме таким чином вдалося підписати колишнього півзахисника Мілана Кейсуке Хонду. Сценарій трансферу японця планували реалізувати і з івуарійцем.

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Клуб уже готувався до презентації нової зірки, розгорнувши піар-кампанію, коли Туре несподівано "дав задню". Дуже швидко в Бразилії зрозуміли, що цей перехід буде значно важчим за підписання Хонди. Апетити Яя були значно серйознішими – він хотів заробляти аж надто багато, як для тамтешнього чемпіонату. До того ж у гравця трапився конфлікт із сім'єю, в плани якої переїзд у Ріо зовсім не входив. Варто розуміти, що все це відбулося до того, як пандемія коронавірусу паралізувала нормальне життя.

Час спливав, а угоду все не підтверджували. Керівництво Ботафого очікувало на остаточне рішення гравця, паралельно обіцяючи фанатам, що все під контролем. Коли резонанс у медіа почав згасати, хавбек "закинув" нову інформаційну бомбу. В травні несподівано з'ясувалося, що Яя також веде переговори з Васко да Гама. Він став частиною передвиборчої кампанії Луїса Ріберто, який таким чином хотів покращити свої шанси у боротьбі за крісло президента "велетнів". Просто вести переговори з іншим клубом, коли вже домовився з іншим, як мінімум непорядно. Але не був би це герой нашого матеріалу, якби не вляпався у значно серйозніші проблеми.

Річ у тім, що Васко і Ботафого не просто два бразильських клуби. Вони обидва базуються у штаті Ріо-де-Жанейро, тому між ними історично склалися непрості стосунки. Фактично, це два клуби-вороги. Цілком можливо, що Туре не повністю усвідомив значення цього суперництва і не зовсім передбачав наслідки своїх дій, але у таборі "біло-чорних" він миттєво став зрадником та ворогом. І це ще найпристойніші з епітетів, яким нагородили опального івуарійця. Карлос Аугусто, який входить до виконавчого комітету Ботафого, не приховував свого розчарування: "У нього не було характеру, щоб сказати нам. Він не повинен загравати з клубами і фанатами. Він поводився, як дитина".

"Переговори з Васко демонструють, що Яя не хоче грати у футбол"

Тим часом, віце-президент "Одинокої зірки" Рікардо Ротенберг, коментуючи ситуацію, обрушив на футболіста шквал критики: "Переговори з Васко демонструють, що Яя не хоче грати у футбол. У нього є позиція, але немає характеру. Ботафого – команда не для боягузів. Туре не заслуговує носити футболку нашого клубу. Він не Хонда. Слава богу, в Ботафого саме Хонда, а не Яя. Він не вартий і нігтя Хонди за межами поля. Я заблокував його номер у телефоні. Ноги його в Ботафого не буде. Навіть не хочу чути потім його виправдання".

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Схоже, Туре важко усвідомити той факт, що він вже не буде зіркою першої величини, а завершити кар'єру на мажорній ноті так і не вдасться. Свій останній матч івуарієць провів ще 2 листопада 2019-го. Для 37-річного гравця такий термін без футболу – це вирок. Знову набрати форму ще цілком реально, але навряд чи вона дозволить грати на високому рівні. Норов івуарійця зіграв із ним злий жарт. Прощатися з улюбленою справою всього життя саме таким чином – сумнівне задоволення. Його вчинок абсолютно непорядний, але й до клубів, які фігурували у скандалі, теж є питання.

Для бразильського чемпіонату загалом звичне явище, коли команди мають величезні борги і намагаються продати своїх юних зірочок у Європу ще несформованими, щоб хоч якось виживати. Васко та Ботафого в цьому нічим не відрізняються. Борг останніх взагалі значно перевищує 100 мільйонів євро. Очевидно, що заграванням із топ-гравцями минулого "Одинока зірка" намагається хоч якось залишатися привабливою для спонсорів. Так, операцію з Хондою вдалося реалізувати, але це лише виключення, яке підтверджує правило. В ситуації з Туре Ботафого вигідно виставити себе жертвою. Тим більше клуб вже має нові зіркові цілі – тепер бразильці готові повернути у футбол Ар'єна Роббена, або ж запросити нігерійця Джона Обі Мікела, який зробив собі ім'я грою за Челсі.

Зрештою, якось зовсім не викликає здивування той факт, що саме Яя Туре став головним фігурантом "бразильського" скандалу. Мабуть, не таким він уявляв своє прощання з футболом, але сам івуарієць просто не може бути іншим. 37-річний чоловік, зібравши купу трофеїв з топ-клубами Європи, досі залишається тим примхливим хлопцем, вдачу якого майстерно приховував Селюк на початку 2000-х в українському Донецьку. Щось підказує, що останнього спалаху перед тим, як остаточно згаснути, зірка Яя так і не зробить. Спроба повернутися у футбол може стати хіба лише падінням на дуже низький рівень. Щиро хочеться, щоб у Туре вистачило розуму до такого не опускатися.

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