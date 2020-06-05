"Не думайте, що ми проти": президент Прикарпаття пояснив, чому голосував проти відновлення Першої ліги

Президент Прикарпаття Василь Ольшанецький поділився думками щодо рестарту другого за силою дивізіону.

"Не думайте, що ми проти відновлення чемпіонату. Просто ситуація з коронавірусом у нас в області... За статистикою, ми певний час були першими за смертністю в Україні, зараз серед лідерів. Це ж нікуди не зникло – знову йде приріст.

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Будемо брати участь у чемпіонаті, якщо дозволить ситуація в області (Івано-Франківській – прим.). Хіба що закриють нашу область, такий варіант не виключений. Ті ж львівські команди у такому становищі, що всі будуть грати на виїзді, поки там не піде на спад коронавірус.

Прикарпаття зараз тренується. Ми зібрали хлопців, пройшли тестування. Ми все це зробили. Але для цього мені довелося звертатися до губернатора області, щоб дав дозвіл. Там же понад 2 тисячі тестів, розумієте? Я говорив з головним санітарним лікарем. Він каже, що зараз завантаженість, люди чекають своїх результатів, все вирішують хвилини. А нас зараз без черги пустити? У мене немає такого морального права. Тому ми чекали тести вісім днів.

Якщо відмовимось грати – не готові опуститися в таблиці і грати плей-офф за збереження місця у Першій лізі. Це абсолютно неправильне рішення. Ми тут багато говоримо про регламент, щоб його не порушувати, але самі підштовхуємо до цього. Це ж може викликати і корупцію. Зараз якась команда може простимулювати іншу не їхати до неї. Це взагалі неправомірне рішення", – сказав Ольшанецький у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Прикарпаття після 19 турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 11 сходинку, набравши 20 очок.

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