"Не цифра, а целая жизнь": Буффон прокомментировал свой исторический рекорд

Легендарный голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от своего рекорда по количеству матчей в Серии А.

"648 – это не число, а целая жизнь. Жизнь с двумя перчатками, между двумя полюсами. Жизнь, созданная из многих вызовов. Красивый вызов еще впереди. 648 раз, еще раз спасибо", – написал Буффон в своем твиттере.

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"Я долго ждал этого рекорда, но это не было для меня проблемой. Сейчас я очень счастлив, хотя не думал об этом достижении. В начале своей карьеры я был более спокойным и беззаботным.

Я не ставлю перед собой цель побить рекорд Дель Пьеро по матчам за Ювентус. Я в такие игры не играю, потому что два года назад практически завершил карьеру. Но потом появился вариант с ПСЖ, а еще позже я смог вернуться в Ювентус.

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Я буду здесь, пока мне не исполнится 43 года, но после сорока лет я живу месяц за месяцем. Мне нужно контролировать ситуацию, и всегда быть готовым остановиться, если я почувствую, что больше не могу играть на высоком уровне", – приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Напомним, легендарный голкипер побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А, сыграв свой 648 поединок. К слову, 42-летний Буффон недавно продлил контракт с Ювентусом еще на один сезон. В нынешней кампании голкипер провел лишь 9 матчей в Серии А.

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