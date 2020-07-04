Буффон установил исторический рекорд Серии А, превзойдя легендарного Мальдини

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел на первое место по количеству матчей, проведенных в Серии А.

Легендарный вратарь вышел в стартовом составе "старой синьоры" на матч 30-го тура Серии А против Торино. Эта игра стала для Буффона 648-й в высшем дивизионе чемпионата Италии.

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Отныне именно Буффону принадлежит рекорд Серии А по количеству сыгранных матчей. Джиджи понадобилось 11 лет, чтобы превзойти Паоло Мальдини, который остановился на отметке 647 матчей за Милан после завершения карьеры в 2009 году.

К слову, 42-летний Буффон недавно продлил контракт с Ювентусом еще на один сезон. В нынешней кампании голкипер провел лишь 9 матчей в Серии А.

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