"Не цифра, а ціле життя": Буффон прокоментував свій історичний рекорд

Легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон поділився емоціями від свого рекорду за кількістю матчів у Серії А.

"648 – це не число, а ціле життя. Життя з двома рукавичками, між двома полюсами. Життя, створене з багатьох викликів. Найкрасивіший виклик ще попереду. 648 разів, ще раз дякую", – написав Буффон у своєму твіттері.

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"Я довго чекав цього рекорду, але це не було для мене проблемою. Зараз я дуже щасливий, хоча раніше не думав про це досягнення. На початку своєї кар'єри я був більш спокійним і безтурботним.

Я не ставлю перед собою мету побити рекорд Дель П'єро по матчах за Ювентус. Я в такі ігри не граю, бо два роки тому практично завершив кар'єру. Але потім з'явився варіант з ПСЖ, а ще пізніше я зміг повернутися до Ювентуса.

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Я буду тут, поки мені не виповниться 43 роки, але після сорока років я живу місяць за місяцем. Мені потрібно контролювати ситуацію, і завжди бути готовим зупинитися, якщо я відчую, що більше не можу грати на високому рівні", – наводить слова Буффона Sky Sport Italia.

Нагадаємо, легендарний голкіпер побив рекорд Мальдіні за кількістю матчів у Серії А, зігравши свій 648 поєдинок. До слова, 42-річний Буффон нещодавно продовжив контракт з Ювентусом іще на один сезон. У нинішній кампанії голкіпер провів лише 9 матчів у Серії А.

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