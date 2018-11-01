toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

"Не будем тратить на это время", – Мартинес отказался комментировать возможное назначение тренером Реала

18:28 59 Читати українською
"Не будем тратить на это время", – Мартинес отказался комментировать возможное назначение тренером Реала
Роберто Мартинес / Reuters

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не желает комментировать свое возможное назначение наставником "сливочных".

На вопрос о возможном переходе в Реал испанец ответил очень лаконично. "Мы не будем тратить на это время", – сказал специалист изданию VTM Nieuws. Ранее сообщалось, что бельгийская федерация футбола не будет препятствовать испанскому специалисту, если он договорится с Реалом.

Реал получил предупреждение от бельгийской футбольной ассоциации касательно Мартинеса

Контракт Роберто с бельгийской футбольной ассоциацией действуюет до 2020 года.

Напомним, недавно "сливочные" уволили Лопетеги из-за неубедительных результатов Реала.На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду.

Реал за последние 5 лет потратил на трансферы вдвое меньше Барселоны – Перес давно не покупает игроков дороже 50 млн

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Роберто Мартинес Роберто Мартинес Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
59
мин
Манчестер Сити
21:45
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук