"Не будем тратить на это время", – Мартинес отказался комментировать возможное назначение тренером Реала

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не желает комментировать свое возможное назначение наставником "сливочных".

На вопрос о возможном переходе в Реал испанец ответил очень лаконично. "Мы не будем тратить на это время", – сказал специалист изданию VTM Nieuws. Ранее сообщалось, что бельгийская федерация футбола не будет препятствовать испанскому специалисту, если он договорится с Реалом.

Реал получил предупреждение от бельгийской футбольной ассоциации касательно Мартинеса

Контракт Роберто с бельгийской футбольной ассоциацией действуюет до 2020 года.

Напомним, недавно "сливочные" уволили Лопетеги из-за неубедительных результатов Реала.На его место назначили временно исполняющим обязанности Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду.

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