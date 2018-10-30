toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Бельгия готова отпустить Мартинеса в Реал, – Cadena Ser

18:01 108 Читати українською
Бельгия готова отпустить Мартинеса в Реал, – Cadena Ser
Роберто Мартинес / фото: EFE

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может стать новым главным тренером мадридского Реала.

Бельгийская федерация футбола не будет препятствовать испанскому специалисту, если он договорится с Реалом, сообщает Cadena Ser.

Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменой

После увольнения Лопетеги временным исполняющим обязанности тренера "королевского клуба" является Сантьяго Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "сливочных".

Ранее сообщалось, что Мартинес является одним из основных кандидатов на пост главного тренера мадридцев.

Напомним, недавно ассистент испанца в сборной Бельгии, которая заняла 3-е место на ЧМ-2018, Тьерри Анри стал главным тренером Монако.

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгия Бельгия Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
13
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук