Реал за последние 5 лет потратил на трансферы вдвое меньше Барселоны – Перес давно не покупает игроков дороже 50 млн

Мадридский Реал в последнее время довольно скромно ведет себя на трансферном рынке. Главные конкуренты "сливочных" потратили большие суммы.

Реал провалил первую четверть сезона – 9 место в Ла Лиге после 10 туров. Виновного уже нашли и наказали. Хулен Лопетеги провел на "работе мечты" менее 5 месяцев, после чего серия неудачных результатов подготовила для главного тренера приговор – увольнение.

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Мадридский клуб объяснил это решение тем, что "существует огромное несоответствие между качеством игроков Реала, 8 из которых номинированы на" Золотой мяч", и результатами". Из этого заявления можно сделать вывод, что президент Флорентино Перес предоставил в распоряжение Хулена Лопетеги лучший в мире состав из звезд, а наставник с ним не справился, не сумев построить игру, которая бы приносила результат.

На самом деле все не совсем так. Гегемония Реала на евроарене с 4 выигранными ЛЧ за последние 5 лет уменьшила азарт Флорентино Переса на трансферном рынке. Последний раз "сливочные" покупали большую звезду еще в 2014 году – Хамес Родригес за 80 млн евро из Монако. С тех пор Реал не тратил на одного игрока более 50 млн. Самое дорогое приобретение клуба в этот период – 45-миллионный Винисиус, которому едва исполнилось 18 лет.

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С 2014 года Реал потратил на покупку футболистов только 438,7 миллиона евро. Для сравнения – Барселона вытряхнула из карманов 872,6 миллиона, а это в два раза больше. Даже Атлетико здесь превзошел так называемых "галактикос" – 567,9 миллиона.

И нельзя сказать, что Барселона была настолько активнее на рынке из-за огромного куша от ПСЖ за Неймара в размере 222 миллионов. С 2014 года каталонцы заработали на проданных игроках 472,5 миллиона евро, а Реал – 429 млн.

Графика издания AS

Мадридцы прошлым летом получили 80 млн за Морату, этим летом – 100 млн за Роналду, но ни одной звезды из полевых футболистов на эти деньги на Сантьяго Бернабеу не пригласили (Куртуа выносим за скобки, ведь необходимость его трансфера под большим вопросом). Себальйос, Тео, Одриосола, Винисиус, Мариано – никто не стал даже игроком стартового состава, о какой звездности тут вести речь.

Это все количественное пополнение команды, а не качественное. Вы узнаете Реал? Вы узнаете Флорентино Переса? Год назад он проиграл ПСЖ борьбу за Килиана Мбаппе, летом не сумел склонить к трансферу Эдена Азара, даже в приобретении Неймара, на которое президент возлагает огромные надежды, нет никакой уверенности.

За 5 последних летних трансферных кампаний Реал почти вышел в "ноль" – -9,7 миллиона евро. Сальдо Барселоны составляет -400,1 миллиона, сальдо Атлетико также далеко от плюсов – -141,4. Это статистика за серьезный отрезок времени – не сезон-два, а 5 лет. Все уже забыли, когда главный трансфер года проворачивал Реал. Это было в 2013-м – Гарет Бейл за 101 миллион евро.

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