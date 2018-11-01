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Реал получил предупреждение от бельгийской футбольной ассоциации касательно Мартинеса

16:31 218 Читати українською
Реал получил предупреждение от бельгийской футбольной ассоциации касательно Мартинеса
Роберто Мартинес / Sky Sports

Реал может пригласить главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса только при одном условии.

Мадридский Реал в случае желания назначить Роберто Мартинеса на пост главного тренера должен контактировать прежде всего с бельгийской ассоциацией.

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"У Мартинеса контракт с бельгийской футбольной ассоциацией до 2020 года и если кто-то хочет пригласить его, он должен сначала говорить с нами", – передает слова ассоциации Sky Sports.

Роберто Мартинес вместе со сборной Бельгии занял 3 место на чемпионате мира-2018.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес Бельгия Бельгия
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