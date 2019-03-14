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Назначение Роджерса обошлось Лестеру в 9 миллионов фунтов

18:33 29 Читати українською
Назначение Роджерса обошлось Лестеру в 9 миллионов фунтов
Брендан Роджерс /Соцсети

Лестер заплатил кругленькую сумму за назначение Брендана Роджерса главным тренером.

В конце февраля Лестер объявил, что новым наставником команды стал Брендан Роджерс, который до этого работал главным тренером шотландского Селтика.

"Если бы решал сердцем, остался бы в Селтике навсегда", – семья Роджерса расстроена его уходом из будущего клуба Шведа

"Лисы" заплатили шотландскому гранду 9 миллионов фунтов отступных за североирландского тренера, сообщает издание Sky Sports.

Роджерс получит сумасшедшую сумму на трансферы в Лестере – известна первая цель наставника, – СМИ

Под руководством Брендана Роджерса Лестер провел 2 матча: уступил Уотфорду (1:2) и победил Фулхэм (3:1).

Теги
Англия Селтик Селтик Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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