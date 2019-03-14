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Призначення Роджерса обійшлось Лестеру в 9 мільйонів фунтів

18:33 184 Читать на русском
Призначення Роджерса обійшлось Лестеру в 9 мільйонів фунтів
Брендан Роджерс /Соцмережі

Лестер заплатив кругленьку суму за призначення Брендана Роджерса головним тренером.

У кінці лютого Лестер оголосив, що новим наставником команди став Брендан Роджерс, який до цього працював головним тренером шотландського Селтіка.

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"Лисиці" заплатили шотландському гранду 9 мільйонів фунтів відступних за північноірландського тренера, повідомляє видання Sky Sports.

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Під керівництвом Роджерса Лестер провів 2 матчі: поступився Уотфорду (1:2) та переміг Фулхем (3:1).

Теги
Англія Селтік Селтік Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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