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Роджерс получит сумасшедшую сумму на трансферы в Лестере – известна первая цель наставника, – СМИ

12:38 39 Читати українською
Роджерс получит сумасшедшую сумму на трансферы в Лестере – известна первая цель наставника, – СМИ
Брендан Роджерс / ФК Лестер Сити

Новый наставник Лестера Брендан Роджерс получит невероятные деньги на приобретение игроков. Известно, кого уже хочет подписать английский специалист.

Лестер после официального назначения Брендана Роджерса на пост главного тренера выделит ему огромную сумму на приобретение игроков.

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По информации The Sun, новый наставник получит 200 млн фунтов на трансферы. Также сообщается, что приоритетной целью специалиста является форвард Борнмута Каллум Уилсон.

Стоит отметить, что именно 200 млн фунтов ПСЖ заплатил за переход Неймара из Барселоны.

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Теги
Трансферы Каллум Уилсон Каллум Уилсон Трансферы Чемпионата Англии Лестер Сити Лестер Сити Англия Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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