"Если бы решал сердцем, остался бы в Селтике навсегда", – семья Роджерса расстроена его уходом из будущего клуба Шведа

Новоиспеченный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал возвращение в английскую Премьер-лигу.

"Решение покинуть Селтик было очень сложным. Если бы решение я принимал только сердцем, то навсегда бы остался в Селтике, который я поддерживаю всю жизнь. Но я понимал, что пора перейти к новому испытанию.

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За последние три года в Селтике у меня были предложения от других клубов. Но сейчас мне сделали предложение, от которого нельзя отказываться. В Лестере показали амбиции, мне понравилась инфраструктура, которая позволяет успешно работать с молодыми и голодными до побед игроками.

Лестеру сейчас нужна стабильность и спокойствие. В клубе были перепады эмоций после выигрыша Премьер-лиги и трагедии в начале сезона.

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Но, опять же, мне было сложно принять решение. Члены моей семьи были очень расстроены тем, что я покидаю Селтик. Но мне нужно было отбросить эмоции, чтобы двигаться дальше", – цитирует Роджерса Belfast Telegraph.

Напомним, полузащитник Карпат Марьян Швед зимой подписал контракт с Селтиком, но присоединится к шотландскому клубу по окончании нынешнего сезона.