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Назарина может перейти в Зарю

12:08 - Читати українською
Назарина может перейти в Зарю
Егор Назарина / ФК Карпаты

Луганский клуб ведет переговоры с Антверпеном о переходе полузащитника Егора Назарины.

Хавбек Антверпена Егор Назарина близок к возвращению в УПЛ. Заря уже ведет переговоры с бельгийцами, а сам игрок получил разрешение на согласование деталей личного контракта. Об этом сообщает HLN.

Гендиректор Зари подтвердил четыре потери – двое игроков возвращаются в Динамо, еще двоих продали в европейские клубы

Других деталей потенциальной сделки – аренда, или полноценный трансфер – издание не указывает. Заметим, что контракт Назарины с Антверпеном рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, в сезоне 2019/20 Назарина выступал на правах аренды в составе Карпат. 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром "зелено-белых" – 5 голов и 1 ассист в 15-ти матчах.

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Теги
Трансферы Заря Заря Трансферы чемпионата Украины Бельгия Егор Егор Назарина Антверпен Антверпен
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