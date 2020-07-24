Назарина может перейти в Зарю

Хавбек Антверпена Егор Назарина близок к возвращению в УПЛ. Заря уже ведет переговоры с бельгийцами, а сам игрок получил разрешение на согласование деталей личного контракта. Об этом сообщает HLN.

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Других деталей потенциальной сделки – аренда, или полноценный трансфер – издание не указывает. Заметим, что контракт Назарины с Антверпеном рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, в сезоне 2019/20 Назарина выступал на правах аренды в составе Карпат. 23-летний хавбек стал лучшим бомбардиром "зелено-белых" – 5 голов и 1 ассист в 15-ти матчах.

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