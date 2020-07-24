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Назарина може перейти в Зорю

12:08 - Читать на русском
Назарина може перейти в Зорю
Єгор Назарина / ФК Карпати

Луганський клуб веде перемовини з Антверпеном щодо переходу півзахисника Єгора Назарини.

Хавбек Антверпена Єгор Назарина близький до повернення в УПЛ. Зоря вже веде перемовини з бельгійцями, а сам гравець отримав дозвіл на узгодження деталей особистого контракту. Про це повідомляє HLN.

Гендиректор Зорі підтвердив чотири втрати – двоє гравців повертаються в Динамо, ще двох продали в європейські клуби

Інших деталей потенційної угоди – оренда, чи повноцінний трансфер – видання не вказує. Зауважимо, що контракт Назарини з Антверпеном чинний до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Назарина виступав на правах оренди у складі Карпат. 23-річний хавбек став найкращим бомбардиром "зелено-білих" – 5 голів та 1 асист у 15-ти матчах.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Бельгія Єгор Єгор Назарина Антверпен Антверпен
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