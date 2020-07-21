Гендиректор Зари подтвердил четыре потери – двое игроков возвращаются в Динамо, еще двоих продали в европейские клубы

"О парнях в прессе было много слухов. Мы практически не комментировали эту информацию. Да, велись переговоры и по Богдану Михайличенко, и по Евгению Чеберко. Переговоры прошли на высоком уровне, и мы пришли к мнению, что до конца сезона эти игроки защищают наши цвета, а по окончании сезона, с первого августа Богдан Михайличенко переходит в бельгийский Андерлехт, а Евгений Чеберко – в австрийский ЛАСК.

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Кроме того, заканчивается аренда у Александра Тымчика и Богдана Леднева, которые возвращаются в Динамо. Также мы продолжаем переговоры по Артему Громову. Больше от нас не идет никто. Все на полноценных контрактах. Со многими футболистами контракты перезаключены на более длительные сроки. Костяк команды мы сохраним", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, луганчане заняли третье место чемпионата Украины, которое дает право на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

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