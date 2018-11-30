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Навас иронически оценил свое положение в Реале, вспомнив три трофея Лиги чемпионов

14:27 97 Читати українською
Навас иронически оценил свое положение в Реале, вспомнив три трофея Лиги чемпионов
Кейлор Навас / Фото ФК Реал

Голкипер Реала м Навас не в восторге от роли запасного вратаря в мадридском клубе.

"Я дошел от трех побед в Лиге чемпионов к тому, что больше не играю", – цитирует Наваса La Sexta.

Реал хочет продлить контракт с Навасом

Напомним, что Навас был основным голкипером "сливочных" в течение последних трех сезонов и помог команде завоевать три раза подряд кубок Лиги чемпионов. Летом Реал приобрел бельгийского голкипера Тибо Куртуа, который забрал у Наваса титул основного вратаря мадридцев.

В текущем сезоне чемпионата Испании Навас провел лишь 2 матча, в которых пропустил один гол.

Куртуа – лучший голкипер 2018 года по версии IFFHS

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Тибо Куртуа Тибо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас
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