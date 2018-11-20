Реал хочет продлить контракт с Навасом

Голкипер Реала Кейлор Навас может остаться в мадридском клубе еще на длительный срок.

Руководство Реала довольно работой Кейлора Наваса и намерено предложить ему новый контракт, сообщает ABC.es.

Лунин: Не слышал о том, что Реал хочет вернуть меня из Леганеса досрочно

Новое соглашение будет действовать до 2021 года с зарплатой в 5 млн евро в год. Сейчас голкипер получает 4 млн евро.

Текущий контракт "сливочных" с Навасом рассчитан до 2020 года.

31-летний вратарь выступает за Реал с 2014 года. Стоит отметить, что летом мадридцы приобрели двух голкиперов: Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Последний перешел в Леганес на правах аренды.

Лунин стал героем интересного челленджа в Twitter, попав в компанию к Мбаппе, Санчо, Киммиху и другим молодым звездам