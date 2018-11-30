Навас іронічно оцінив своє становище в Реалі, пригадавши три трофеї Ліги чемпіонів

Голкіпер Реала Кейлор Навас не в захваті від ролі запасного воротаря у мадридському клубі.

"Я дійшов від трьох перемог у Лізі чемпіонів до того, що більше не граю", – цитує Наваса La Sexta.

Реал хоче продовжити контракт з Навасом

Нагадаємо, що Навас був основним голкіпером "вершкових" протягом останніх трьох сезонів та допоміг команді завоювати тричі поспіль кубок Ліги чемпіонів. Влітку Реал придбав бельгійського голкіпера Тібо Куртуа, який забрав у Наваса титул основного воротаря мадридців.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Навас провів лише 2 матчі, в яких пропустив один гол.

Куртуа – найкращий голкіпер 2018 року за версією IFFHS