Куртуа – лучший голкипер 2018 года по версии IFFHS

Международная организация истории и статистики (IFHHS) назвала лучшего голкипера мира по итогам 2018 года. Им стал вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа стал лучшим среди игроков своего амплуа в 2018 году по версии IFFHS. Куртуа стал лишь третьим бельгийцем, который получил данную награду, информирует официальный сайт Организации.

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Ранее лучшим голкипером становились бельгийцы Жан-Мари Пфафф (1986) и Мишель Прюдомм (1994).

Второе место в голосовании занял голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон, третье – вратарь Баварии Мануэль Нойер.

Напомним, летом 2018 года Куртуа покинул Челси и подписал контракт с Реалом. В составе сборной Бельгии голкипер занял 3 место на ЧМ-2018.

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