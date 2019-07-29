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"Настоящую силу Колоса мы увидим только в чемпионате", – Бабич рассказал о подготовке к матчу с новичком УПЛ

06:00 36 Читати українською
"Настоящую силу Колоса мы увидим только в чемпионате", – Бабич рассказал о подготовке к матчу с новичком УПЛ
Александр Бабич / фото из соцсетей

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке азовцев к предстоящей игре первого тура УПЛ против Колоса.

 

"У нас начинается интересный период. Это подготовка к конкретным играм чемпионата, разбор соперника до мельчайших деталей, индивидуальные беседы. Уже должна быть у нас максимальная концентрация. Готовимся с хорошим настроением. Есть определенные кадровые проблемы, но надеюсь, что до старта сезона их удастся устранить.

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Можно отметить, что в Колосе есть как молодые ребята, так и опытные футболисты, которые знают, что такое Премьер-лига. Я бы отметил организацию игры в этой команде. Видно, что стараются играть компактно, агрессивно, прессинговать и в то же время не раскрываться.

Но, я думаю, настоящую силу Колоса мы сможем увидеть только в чемпионате, а не в контрольных играх. С точки зрения психологии официальные матчи, где результат имеет турнирное значение, сказываются на игре команд. Поэтому чемпионат все покажет.

Однозначно хотим порадовать наших болельщиков и наши мысли только о победе. Но ни в коем случае не хотим кого-то недооценивать. Мы трезво оцениваем ситуацию и относимся к сопернику с уважением. Надеемся, что будет интересная игра, будут забитые голы. Главное добиться положительного результата. А как играть – будем еще думать", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

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Колос - Мариуполь Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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