"Справжню силу Колоса ми побачимо тільки в чемпіонаті", – Бабич розповів про підготовку до матчу з новачком УПЛ

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку азовців до майбутньої гри першого туру УПЛ проти Колоса.

"У нас починається цікавий період. Це підготовка до конкретних ігор чемпіонату, розбір суперника до найдрібніших деталей, індивідуальні бесіди. Уже повинна бути у нас максимальна концентрація. Готуємося з хорошим настроєм. Є певні кадрові проблеми, але сподіваюся, що до старту сезону їх вдасться усунути.

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Можна відзначити, що в Колосі є як молоді хлопці, так і досвідчені футболісти, які знають, що таке Прем'єр-ліга. Я б відзначив організацію гри в цій команді. Видно, що намагаються грати компактно, агресивно, пресингувати і в той же час не розкриватися.

Але, я думаю, справжню силу Колоса ми зможемо побачити тільки в чемпіонаті, а не в контрольних іграх. З точки зору психології офіційні матчі, де результат має турнірне значення, позначаються на грі команд. Тому чемпіонат все покаже.

Однозначно хочемо порадувати наших уболівальників і наші думки тільки про перемогу. Але ні в якому разі не хочемо когось недооцінювати. Ми тверезо оцінюємо ситуацію і ставимося до суперника з повагою. Сподіваємося, що буде цікава гра, будуть забиті голи. Головне досягти позитивного результату. А як грати – будемо ще думати", – цитує Бабича прес-служба Маріуполя.

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