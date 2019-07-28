Сикан и Пихаленок будут работать с Шахтером, – Бабич

Главный тренер Мариуполя Алесандр Бабич рассказал о работе команды на трансферном рынке.

"Кащук, Корниенко и Чех? Ребята адекватно воспринимают, что они стали чемпионами мира в своем возрасте. Этот момент должен дать им правильный толчок. Это всего лишь U-20, а взрослый футбол он гораздо быстрее агрессивнее и мощнее.

Чемпион мира U-20 Сикан заинтересовал клуб из Нидерландов

Пока нет никаких проблем. У ребят горят глаза. Видно, что есть над чем работать, но это нормальная ситуация. Самое главное, чтобы мы не повторяли одни и те же ошибки.

Я думаю, что Пихаленок и Сикан, скорее всего, будут работать с Шахтером. По Борячуку пока вопрос открытый. В целом те проблемные позиции, которые у нас были, это нападающий и центральный полузащитник, они остаются актуальными. Надеемся, их удастся закрыть в ближайшее время", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону