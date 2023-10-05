"Мы знаем, что победа в любой игре очень сложная. Поражение – это не новинка, и против Реала это достаточно ожидаемо. Команда очень хорошо тренировалась, и каждый хочет играть и показать себя с лучшей стороны. Мы можем выиграть или проиграть, но мы должны сохранить нашу философию.

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Порту? Он не тренировался в течение недели вместе с командой. В любом случае, завтра он все равно попытается заниматься, и посмотрим, сможет он сыграть против Кадиса или нет. Потеря Цыганкова очень важна, но я уже много раз говорил, что у Жироны великолепный состав и тот вариант, который мы выберем вместо него, подойдет. Возможности есть, это значительная потеря, но мы способны ее решить", – приводит слова Мичела Marca.

Напомним, Цыганков не доиграл матч против Реала, попросив замену в перерыве. Украинца сменил Порту, который также травмировался после жесткого фола Начо.

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