"Ми знаємо, що перемога в будь-якій грі дуже складна. Поразка – це не новинка, і проти Реала це досить очікувано. Команда дуже добре тренувалася, і кожен хоче грати та показати себе з найкращого боку. Ми можемо виграти або програти, але ми повинні зберегти нашу філософію.

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Порту? Він не тренувався протягом тижня разом з командою. У будь-якому випадку, завтра він все одно спробує займатись, і подивимося, зможе він зіграти проти Кадіса чи ні. Втрата Циганкова дуже важлива, але я вже багато разів говорив, що у Жирони чудовий склад і той варіант, який ми виберемо замість нього, підійде. Можливості є, це значна втрата, але ми здатні її вирішити", – наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, Циганков не дограв матч проти Реала, попросивши заміну в перерві. Українця змінив Порту, який також травмувався після жорсткого фолу Начо.

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