Эльче и Жирона сошлись в поединке 1/16 Кубка Испании, который состоялся 6 января 2024 года. Отчет о поединке Эльче – Жирона на "Футбол 24".

Кубок Испании 2023/24, 1/16 финала

Эльче – Жирона – 0:2

Голы: Блинд, 37, Коуту, 67

На кубковый поединок между Эльче и Жироной не вышли Виктор Цыганков (травма) и Артем Довбик (оказался в запасе). В первом тайме ключевой стала травма Эрика Гарсии – защитника, права на которого принадлежат Барселоне, заменил Дейли Блинд.

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Уже на 37-й минуте замена принесла результат. Солис Ромеро переправил мяч головой на дальнюю штангу, где нидерландца никто не держал. Жирона удвоила преимущество на 67 минуте: классную контратаку, которую разогнал Порту, точным ударом завершил Ян Коуту.

Довбык появился на поле на 75 минуте, заменив Кристиана Стуани. Однако, форвард сборной Украины ушел с поля без результативного действия.

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