"Парадокс: в четвертом раунде мы встретимся с командой, которая в турнирной таблице чемпионата Украины финишировала на одно место ниже СК Днепр-1. Я считаю, что это аномалия, но это хорошо для нас.

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Украинский футбол очень знаковый, похожий. Мы еще детально не разбирали следующего соперника (хотя уже выслали наших разведчиков), однако выглядит так, что это команда по типу очень похожая на СК Днепр-1. В конце концов, преимуществом будет и то, что нам не придется далеко ехать", – цитирует Трпишовски официальный сайт Славии.

Напомним, первый поединок между чешской и украинской командами состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 в Праге. Ответный матч – через неделю в польском Люблине.

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