"Парадокс: у четвертому раунді ми зустрінемося з командою, яка в турнірній таблиці чемпіонату України фінішувала на одне місце нижче СК Дніпро-1. Я вважаю, що це аномалія, але це добре для нас.

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Український футбол дуже знаковий, схожий. Ми ще детально не розбирали наступного суперника (хоча вже вислали наших розвідників), проте виглядає так, що це команда, за типом дуже схожа на СК Дніпро-1. Зрештою, перевагою буде і те, що нам не доведеться далеко їхати", – цитує Трпішовскі офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, перший поєдинок між чеською та українською командами відбудеться у четвер, 24 серпня, о 20:00 у Празі. Матч-відповідь – за тиждень у польському Любліні.

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