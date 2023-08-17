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СК Днепр-1 довольно неожиданно остался без одного из своих лидеров – центрхава-универсала Бланко. Аргентинец получил повреждение, поэтому его заменил Горбунов. Кроме того, в запасе остался Сваток, который после первого тайма в Праге на поле не появлялся. На банку присел и Леднев.

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Александр Кучер перевел Кравца на позицию центрбека, в то время как роли фулбеков исполняли Пасич и Каплиенко. На острие атаки снова вышел Филиппов, под ним расположился Пихаленок, а вингерами были Гуцуляк и Рубчинский.

Индржих Трпишовски не мог рассчитывать на центрбека Огбу, дисквалифицированного за фол против Гуцуляка в первой встрече – его место занял Усу. Кроме того, вместо Лингра в атакующей группе вышел Шевчик. Других изменений у Славии не было.

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Славия в ответном матче резко сбавила в интенсивности, что и неудивительно при преимуществе в три гола. Чехи включали полную мощность в игре без мяча только на отдельные короткие отрезки, больше работая в среднем блоке. Прессинг против центрбеков на стадии билд-апа почти не применялся.

Возможно, пражане действовали так, помня о тотальной немощности СК Днепра-1 в продвижениях на Эден Арене. Впрочем, в Кошице все было иначе – подопечные Александра Кучера ощутимо прибавили в качестве своих владений. Кравец и Сарапий поднимались до центрального круга и выполняли достаточно точные диагонали. Что наиболее важно, у "спортклубовцев" появились варианты для передач.

Этому помогла динамическая структура днепровцев. В частности, вингеры в начале позиционного наступления открывались ближе к центру поля, открывая фланги для подъема фулбеков. Сказывалось и наличие Пихаленка – он регулярно предлагал себя между линиями. В конце концов, изменился сам дух игры СК Днепра-1 – игроки не стояли на месте, а пытались смело пройти, обыграть, отдать пас вперед или сформировать треугольники.

Подопечные Александра Кучера даже прессинговали Славию на ее трети, а при работе в среднем блоке команде часто удавалось выжимать соперника во фланги. Правда, такую картину игры нельзя было назвать идеальной – класса в действиях СК Днепра-1 не хватало. Неточных пасов, позиционных провалов и недоразумений хватало.

Так, одну из классных передач Сарапия на последнюю треть Филиппов просто не почувствовал, сделав рывок в противоположную сторону – нет сыгранности. В целом, от СК хотелось более быстрого принятия решений, но в целом коллектив сделал существенный прогресс в своем футболе. На чужой половине команда провела минимум половину времени (а не треть, как в Праге).

Следствием вышеупомянутых факторов стал сухой старт первого тайма. До 20-х минут Славия не создала ни одного опасного эпизода, хотя и СК Днепр-1 нечем было похвастаться. Игра была относительно равной, но потом начала раскрываться.

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Вторая половина первого тайма оказалась веселее. Славия стала работать агрессивнее, включая высокую интенсивность и наказывая привозную оборону СК за ошибки. К чести днепровцев, они уже не страдали после банальных кроссов и подач, но три голевых момента "желто-черные" глотнули.

Так, на 23-й минуте Шевчик открылся на левом углу штрафной под заброс от Зафейриса, сбросив ее в касание на линию. Оттуда мощно пробил Ван Бурен – мяч летел точно в девятку, однако Кинарейкин спас СК Днепр-1!

️‍ Provi ➠ Zafi ➠ ‍ Šéva ➠ Mick pic.twitter.com/gXehTPJvvV — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

На 35-й же Ван Бурен забежал за спину Кравцу в контратаке, принял разрезной пас и вышел один на один с Кинарейкиным. Юный голкипер выручил и тут. Перед перерывом же голландец снова врывался в зону на правом краю штрафной и перебросил Кинарейкина – впрочем, мяч перелетел и ворота.

Но СК Днепр-1 отвечал на каждый опасный эпизод. Так, на 27-й минуте классная комбинация на углу штрафной между Горбуновым и Гуцуляком завершилась скидкой Алексея под удар Пихаленку – Саша бахнул с линии низом, заставив Коларжа парировать. На 44-й же Горбунов смело прорвался на левый край и выполнил навес, который с близкого расстояния замкнул Сарапий. Точно в руки Коларжу.

В конце концов, в компенсированное время СК Днепр-1 добился своего, открыв счет эффектным лонгшотом Рубчинского в дальний угол. 1:0! В воздухе запахло камбэком...

Подопечных Александра Кучера очень быстро вывели из игры

Старт второго тайма не отличался от завершения первого. Всего через две минуты после возобновления игры Пихаленок мог забивать вследствие прострела с левого фланга и замыкания с лета – Коларж парировал, а Ван Бурен уже на 50-й ответил ударом с лета из пределов штрафной. Мяч ему подарил Пасич, но нападающий пробил выше ворот.

К сожалению, еще через две минуты Славия закрыла игру. Сказалась высокая линия не самой надежной обороны. Провод сумел разрезать ее передачей на Юречку, а тот вышел на свидание с Кинарейкиным – дальше случился удар в дальний угол. Лайнсмен сначала показал офсайд, но чуть позже гол засчитали. 1:1.

GÓL GÓÓÓÓL



Tenhle už Vencovi nikdo nevezme! ?#dn1sla pic.twitter.com/Mit40rTfhj — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

На этом матч действительно завершился. Нельзя сказать, что СК Днепр-1 не старался, но ни одного интересного эпизода на чужой половине после пропущенного гола команда не создала. Уже после появления Кивинды и Билла на 62-й минуте стало понятно, что Александр Кучер просто дает поиграть своим подопечным.

Славия тоже не настаивала на победе, хотя два голевых момента пражане организовали. Из зоны перед штрафной опасно пробивали Зафейрис и Доудер, причем последний перед своим ударом еще и переиграл Бабенко. Один выстрел вытащил Кинарейкин, а другой прошел мимо дальней штанги.

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. СК Днепр-1 после вылета из квалификации ЛЧ покидает и квалификацию ЛЕ, но впереди плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперником "спортклубовцев" станет Спартак Трнава.

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