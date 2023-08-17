Помехой на пути луганчан к групповому этапу ЛЕ станет пражская Славия, только что выбившая СК Днепр-1. Матчи пройдут 24 и 31 августа.

Динамо получило соперника в решающем раунде квалификации Лиги конференций – предыдущая встреча завершилась 6:0

Для Зари это будет старт в нынешнем сезоне еврокубков. Луганчане заняли третье место в прошлом розыгрыше УПЛ и гарантировали себе групповой этап на международной арене. Даже если дуэль со Славией завершится неудачей, команда Лалатовича спустится в Лигу конференций.

Напомним, Украина сохраняет еще 4 представителей в нынешнем евросезоне. Шахтер выступит в группе Лиги чемпионов, Заря сразится за группу Лиги Европы, а Динамо и СК Днепр-1 – за Лигу конференций.

СК Днепр-1 расписал ничью со Славией и вылетел из Лиги Европы – впереди квалификация Лиги конференций