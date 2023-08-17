Заря узнала соперника в битве за группу Лиги Европы – обидчики других украинцев
Заря может целенаправленно готовиться, зная соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Помехой на пути луганчан к групповому этапу ЛЕ станет пражская Славия, только что выбившая СК Днепр-1. Матчи пройдут 24 и 31 августа.
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Для Зари это будет старт в нынешнем сезоне еврокубков. Луганчане заняли третье место в прошлом розыгрыше УПЛ и гарантировали себе групповой этап на международной арене. Даже если дуэль со Славией завершится неудачей, команда Лалатовича спустится в Лигу конференций.
Напомним, Украина сохраняет еще 4 представителей в нынешнем евросезоне. Шахтер выступит в группе Лиги чемпионов, Заря сразится за группу Лиги Европы, а Динамо и СК Днепр-1 – за Лигу конференций.
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