"Мы очень рады этой победе. Она для всех граждан Украины. Считаю, что мы обыграли соперника на поле, и мы очень, очень рады этому. Только в последние 20 минут нам было сложновато, а так были моменты, которые нужно было реализовать. Главное, что сегодня мы в защите очень плотно сыграли.

Победный гол Пихаленка в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Аполлон – 1:0

Мы очень стремились к этому результату. Для нас это опыт в еврокубках. Выход в весеннюю стадию турнира – это очень хорошо. Также хочу поблагодарить Кошице, рабочих стадиона за прием и помощь. Останемся ли мы в Кошице? Это вопрос к нашему руководству. Есть ли какой-нибудь клуб, с которым мы хотим встретиться в следующем раунде? Надо доиграть групповой раунд, а дальше увидим", – приводит слова Городова официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, днепряне гарантировали себе выход в плей-офф Лиги конференций, минимально одолев кипрский Аполлон (1:0). Единственный гол во встрече забил Пихалёнок.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка