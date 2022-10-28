"Ми дуже раді цій перемозі. Вона для всіх громадян України. Вважаю, що ми переграли суперника на полі, і ми дуже, дуже раді цьому. Тільки в останні 20 хвилин нам було важкувато, а так були моменти, які треба було реалізувати. Головне, що сьогодні ми у захисті зіграли дуже щільно.

Переможний гол Піхальонка у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Аполлон – 1:0

Ми дуже прагнули цього результату. Для нас це досвід в єврокубках. Вихід у весняну стадію турніру – це дуже гарно. Також хочу подякувати Кошице, робітникам стадіону за прийом та допомогу. Чи залишимось ми в Кошице? Це питання до нашого керівництва. Чи є якийсь клуб, з яким ми хочемо зустрітися у наступному раунді? Треба дограти груповий раунд, а далі побачимо", – наводить слова Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни гарантували собі вихід до плей-офф Ліги конференцій, мінімально здолавши кіпрський Аполлон (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Піхальонок.

СК Дніпро-1 прорвався у плей-офф Ліги конференцій, втримавши перемогу над Аполлоном завдяки шедевру Піхальонка