СК Днепр-1 подходил к поединку против Аполлона в статусе второй команды группы Е, опережая киприотов на три очка. При этом в первой встрече с киприотами наша команда одержала победу. Вадуц после поражения от АЗ потерял даже теоретические шансы зацепиться за плей-офф, поэтому задача у Александра Кучера выглядела простой – для выхода в евровесну "спортклубовцам" было достаточно не проиграть.

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Непростой была кадровая ситуация. В лазарет загремели Гуцуляк, Громов, Бланко, Пурита и Лучкевич, а на скамейке запасных удалось набрать лишь четырех полевых футболистов. Кроме того, за последние 15 дней СК Днепр-1 провел 6 матчей, поэтому существовали опасения относительно физических кондиций "желто-черных".

Первый тайм показал, что СК Днепру-1 действительно непросто. Команде не хватало организации при построении позиционных атак. В основном, все крутилось вокруг длинных забросов в направлении Довбика, поэтому точность передач оказалась невысокой (всего 84%). Днепровцы качественно и долго держали мяч на своей половине, что изрядно помогало обороняться, но в стартовые 35 минут "спортклубовцы" создали лишь полтора момента.

В начале встречи один из защитников Аполлона срезал прострел с правого фланга в собственные ворота, попав в голкипера (хотя там всё равно был офсайд у Назаренко), а на 34-й Назаренко замкнул кросс от Танчика – впрочем, с линии вратарской Александр пробил в небо! К счастью, Аполлон отвечал взаимностью, до перерыва нанеся всего два дальних удара по воробьям.

На поле не хватало нетривиальных и смелых решений. Только они могли принести успех в таком матче – и в составе днепровцев нашелся футболист, который был готов был действовать таким образом. На 39-й минуте Пихалёнок принял пас от Адамюка, сместился в центр и метров с 23-х выстрелил точно в дальний угол. 1:0! Без шансов для голкипера. СК Днепр-1 вышел вперёд.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе подопечных Александра Кучера. В начале второго тайма они работали в том же русле – команда держала мяч в течение длительных игровых отрезков и ничего не позволяла сопернику. "Спортклубовцы" полностью контролировали ход встречи.

В стартовые 20 минут второго тайма наш коллектив создал две шикарные возможности для второго взятия ворот. Так, уже через две минуты после перерыва Рубчинский принял передачу от Пихалёнка и бахнул с линии штрафной. Мяч пролетел над перекладиной! На 58-й же минуте Амашу удался шикарный дальний удар в ближний угол – голкипер спас Аполлон!

Островитяне о таких моментах даже не могли мечтать, поэтому Давид Катала на 68-й минуте решился провести сразу четыре замены. Со свежими силами киприотам удалось перехватить инициативу. СК Днепр-1 постепенно терял силы, садясь на свою половину и всё реже контратакуя. Как следствие, у Аполлона прошло несколько опасных кроссов и врываний в штрафную – Валефу пришлось серьёзно поработать на выходах.

Тем не менее, реальных моментов у гостей долгое время не возникало. Лишь в завершающей части встречи им удалось создать что-то конкретное: на 83-й минуте Жради крутил из-за пределов штрафной площади в правую девятку, а на 85-й он же зацепился за скидку от Дабо на 11 метров – впрочем, Валеф в обоих случаях прочитал действия ливанца. От отчаяния нападающий получил красную карточку за фол против Бабенко, не пробыв на поле даже десяти минут.

На последних минутах СК Днепр-1 вылетел в контратаку 4-в-1. Ее завершили передачей в центр штрафной под удар Логинову, однако тот умудрился пробить над перекладиной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Александра Кучера. Днепровцы выходят в плей-офф Лиги конференций!

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