"Я знаю, что это тяжелая выездная игра, должен заметить, что состояние поля также не очень хорошее для игры в футбол.

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Мы играли очень хорошо во всех аспектах. И нелегко играть в полузащите на этом поле. Вы были на нем? Я бы хотел, чтобы вы вышли на это поле, и, если вернетесь без перелома ноги, я отпраздную с вами", – цитирует Пушича официальный сайт дончан.

Напомним, Шахтер в меньшинстве минимально одолел Ворсклу и продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. Ближайшего преследователя – Динамо – "оранжево-черные" опережают на 4 очка (у обеих команд есть по 2 игры в запасе).

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