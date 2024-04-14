"Когда играешь в таких условиях и имеешь на одного футболиста меньше, то не всегда можешь атаковать, потому что не хватает одного игрока на поле. Тогда тебе приходится быть очень организованным, закрывать пространство, когда соперник хочет реализовать определенные моменты, – и мы это делали идеально. Но я расскажу вам историю этой игры, чтобы у вас не осталось вопросов.

Ворскла – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Смотрите, я очень горжусь своей командой, тем, как мы играли первые 55 минут, это был высококлассный футбол. Единственное, что могу сказать: мы действительно должны были забить на один или два гола больше. Но это футбол. Мы лидировали, очень хорошо играли, очень хорошо начали второй тайм, контролировали игру, а потом был тот эпизод, когда мы получили красную карточку. И наступил момент, когда нужно защищаться намного больше, чем хотелось бы.

Но даже тогда мы пытались создавать моменты, хотя, конечно, это было невозможно, потому что мы имели на одного футболиста меньше. Однако то, что мы показали во второй части игры, когда играли без одного игрока: организация защиты, структура, дисциплина, характер, менталитет – это было также на высоком уровне. Поэтому это часть игры, ты не можешь все время атаковать, когда имеешь на игрока меньше, особенно при таких обстоятельствах.

Когда восстановятся Ракицкий и Эгиналдо? Они снова травмировались, Ярослав и Эгиналдо, поэтому, к сожалению, они не смогли быть с нами. Но мы ожидаем, что через несколько дней они вернутся на поле и продолжат работать с командой. Сейчас они тренируются по индивидуальной программе, потому что когда ты имеешь повторную травму, нужно больше времени, чтобы вернуться к командным занятиям. Поэтому они делают шаги, но они еще не готовы", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

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