"Я знаю, що це важка виїзна гра, маю зауважити, що стан поля також не дуже хороший для гри у футбол.

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Ми грали дуже добре в усіх аспектах. І нелегко грати у півзахисті на цьому полі. Ви були на ньому? Я б хотів, щоб ви вийшли на це поле, і, якщо повернетеся без перелому ноги, я відсвяткую з вами", – цитує Пушіча офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, Шахтар у меншості мінімально здолав Ворсклу і продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. Найближчого переслідувача – Динамо – "помаранчево-чорні" випереджають на 4 очки (в обох команд є по 2 гри в запасі).

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