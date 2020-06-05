Тренер сборной Украины назвал главную проблему Лунина в Реале

Испанский тренер вратарей сборной Украины Педро Харо поделился мыслями о перспективах голкипера Реала Андрея Лунина в мадридской команде.

"Реал – очень непростой клуб. Мадридцы ставят перед собой высокие задачи. В составе команды собраны лучшие игроки со всего мира. Давление от прессы, болельщиков большое. Требования от руководства клуба всегда максимальные. Если команда не достигает результата, то игрокам серьезно достается.

Шевченко останется тренером сборной Украины, новый контракт подпишут в воскресенье, – СМИ

Реал пригласил Лунина, как перспективного вратаря. Такие идут в аренду, где должны доказать свою квалификацию, закалиться, адаптироваться и показать себя. Два года в Испании были переходными для Лунина. В клубах Ла Лиги он так и не смог получить стабильную игровую практику. Рассчитывать на такое доверие, как у более именитого Куртуа в Реале, ему не приходится. Только время покажет перспективы Андрея на Сантьяго Бернабеу. Реал продолжает на него надеяться. Лунину нужно много работать, чтобы достичь уровня этой команды.

Если он будет вторым вратарем Реала, то это будет неплохо для Андрея. Но он должен провести определенное количество матчей. Лунину нужно больше играть. Даже если это будет команда уровня Сегунды. Без стабильной игровой практики любому игроку трудно рассчитывать на серьезный прогресс. Вратарю – особенно", – сказал Харо в интервью изданию Gazeta.ua.

Напомним, Педро Харо защищал ворота мадридского Реала с 1990 по 19994 годы. Тренерскую работу начал в молодежной сборной Испании, откуда перешел в Реал. С 2010 по 2014 гг. работал в тренерском штабе Хуанде Рамоса в Днепре. С 2016 года – тренер голкиперов в национальной команде Украины.

Мадридская пресса считает, что Лунин копирует лидера Барселоны: "Отошел от проекта Роналду"