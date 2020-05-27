Мадридская пресса считает, что Лунин копирует лидера Барселоны: "Перешел от проекта Роналду"

Авторитетный AS размышляет над будущим украинского кипера, который станет дублером Куртуа в сезоне 2020/21.

Андрей Лунин поразил руководство королевского клуба хорошей игрой ногами, уверяет Марио Кортегана из AS, которое возглавило рейтинг самых популярных спортивных изданий Испании по итогам апреля. После большого интервью с нашим чемпионом мира (U-20), рупор мадридской прессы рассказывает о Лунине, как об будущем тер Штегене, а не Касильясе или Куртуа. Немецкий вратарь Барселоны вроде бы есть ориентиром для украинца.

"Не играть целый год – катастрофа": Шевченко спасал Лунина даже во времена провальных аренд

"Лунин был трансферным сюрпризом Реала в 2018-м. За него заплатили около 8,5 млн евро, получив профиль голкипера, который сейчас сильно ценится. Это представитель новой вратарской школы – высокий, крепкий, с хорошими ногами. Клуб верит в его огромный потенциал.

Он больше напоминает тер Штегена, который считается эталоном игры ногами на своей позиции. С Облаком или Куртуа украинца сравнивают не часто. Чтобы понять возможности Лунина, необходимо вернуться к его истокам на родине. "Я начинал заниматься футболом в своем маленьком городке, будучи нападающим. Все дети хотят забивать мячи, а потом праздновать. Однако, начиная с восьми лет, раз в неделю я преодолевал 100 километров в Харьков, чтобы играть на позиции вратаря, хотя остальные времени – был форвардом", - цитирует AS фрагмент из интервью Андрея.

В юношеские годы, когда Лунин надевал футболку Криштиану Роналду, он научился хорошо контролировать мяч. В разговоре с нашим изданием украинец признался, что забивал много голов, ассистировал партнерам и даже несколько раз становился лучшим игроком турнира. Впрочем, он также рассказал, что непрерывный бег его утомлял. Словом, Лунин отошел от проекту КР7 в пользу проекту Касильяс, которым увлекался в детстве.

Получив навыки полевого и обладая сильным характером, Андрей, золота рукавица ЧМ-2019, выковывал самого себя. После стольких лет тяжелой работы появился современный и надежный вратарь, который в Овьедо получил первый серьезный шанс. Показатели Лунина превосходят цифры Ареола, поэтому в ближайшее время он получит свое место на Бернабеу", -– отмечает AS.

Напомним, что Лунин должен доиграть сезон в составе Овьедо, хотя его контракт с астурийцами завершается 30 июня. На Карлос Тартьере голкипер сборной Украины провел 9 матчей, пропустил 10 голов, но неоднократно получал титул MVP.

Реал хочет избавиться от десяти игроков, чтобы приобрести двух новых – Лунин привилегированный у Зидана