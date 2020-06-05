Тренер збірної України назвав головну проблему Луніна в Реалі

Іспанський тренер воротарів збірної України Педро Харо поділився думками щодо перспектив голкіпера Реала Андрія Луніна у мадридській команді.

"Реал – дуже непростий клуб. Мадридці ставлять перед собою високі завдання. У складі команди зібрані найкращі гравці з усього світу. Тиск від преси, уболівальників великий. Вимоги від керівництва клубу завжди максимальні. Якщо команда не досягає результату, то гравцям серйозно дістається.

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Реал запросив Луніна, як перспективного воротаря. Такі йдуть в оренду, де мають довести свою кваліфікацію, загартуватися, адаптуватися і показати себе. Два роки в Іспанії були перехідними для Луніна. У клубах Ла Ліги він так і не зміг отримати стабільну ігрову практику. Розраховувати на таку довіру, як у більш іменитого Куртуа в Реалі, йому не доводиться. Тільки час покаже перспективи Андрія на Сантьяго Бернабеу. Реал продовжує на нього сподіватися. Луніну потрібно багато працювати, щоб досягти рівня цієї команди.

Якщо він буде другим воротарем Реала, то це буде непогано для Андрія. Та він повинен провести певну кількість матчів. Луніну потрібно більше грати. Навіть якщо це буде команда рівня Сегунди. Без стабільної ігрової практики будь-якому гравцеві важко розраховувати на серйозний прогресс. Воротареві – особливо", – сказав Харо в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, Педро Харо захищав ворота мадридського Реала з 1990 по 19994 роки. Тренерську роботу розпочав у молодіжній збірній Іспанії, звідки перейшов у Реал. З 2010 по 2014 рр. працював у тренерському штабі Хуанде Рамоса у Дніпрі. З 2016-го – тренер голкіперів у національній команді України.

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