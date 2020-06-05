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Шевченко останется тренером сборной Украины, новый контракт подпишут в воскресенье, – СМИ

19:54 29 Читати українською
Шевченко останется тренером сборной Украины, новый контракт подпишут в воскресенье, – СМИ
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко продолжит сотрудничество с национальной командой.

Уже в это воскресенье, 7 июня, Андрей Шевченко подпишет новый контракт с Украинской ассоциацией футбола, сообщает издание Sport.ua.

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Пролонгирование договора состоится на Конгрессе УАФ, который пройдет во Львове. Наставник сборной Украины поставит подпись под соглашением на 2,5 года – до окончания чемпионата мира в Катаре.

Напомним, действующий контракт Шевченко заканчивается в июле 2020 года – он был подписан до конца Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен на 2021 год.

К слову, чемпионат мира 2022 года в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

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