"Мы пропустили два мяча после наших ошибок. Но мы хотим, чтобы ребята начинали атаку через короткие передачи, поэтому ни в коем случае мы не будем ругать вратаря за те моменты. Опять же, мы должны через это пройти, через такие ошибки также.

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А насчет поединка... Это один из худших наших матчей, если в целом взять. Очень академично начали играть, без агрессии, без давления на соперника, поэтому Динамо очень много удавалось, особенно во втором тайме. Я бы охарактеризовал этот матч как "неудовлетворительно".

Рух в этом сезоне доказал, что он готов играть с любой командой на равных, и побеждать, поэтому я ничего в этом не вижу. Просто этим ребятам, наверное, надо стабильности в настоящее время. Мы допускаем очень много необязательных ошибок", – сказал Пономарёв в комментарии Football Hub.

Напомним, после 15-ти туров Динамо с 22-мя очками идет в турнирной таблице УПЛ шестым (и имеет 3 игры в запасе), Рух с 24-мя баллами пятый.

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