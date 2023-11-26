Динамо повело в счете уже на 6-й минуте. Вратарь Руха Герета ошибся в передаче и отдал точно на Тымчика, который перехватил мяч и пробил в ближний угол – голкипер не смог отбить.

Динамо победило Рух, наказав соперника за ошибки – Кабаев наконец-то забил, Шахтер уже очень близко

А под конец тайма Герета и Пидгурский привезли и второй гол. Опорника обокрал Кабаев, после чего Владислав зашел в штрафную, качнул защитника и пробил в дальний угол, забив первый гол за "бело-синих". Динамо во втором тайме имело еще несколько острых выпадов, но больше голов команды не забивали.