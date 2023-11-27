"Ми пропустили два м'ячі після наших помилок. Але ми хочемо, щоб хлопці починали атаку через короткі передачі, тому в жодному разі ми не будемо сварити воротаря за ті моменти. Знову ж таки, ми повинні через це пройти, через такі помилки також.

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А щодо поєдинку... Це один з найгірших наших матчів, якщо загалом взяти. Дуже академічно почали грати, без агресії, без тиску на суперника, тому Динамо дуже багато вдавалося, особливо у другому таймі. Я б схарактеризував цей матч як "незадовільно".

Рух у цьому сезоні довів, що він готовий грати з будь-якою командою на рівних, і перемагати, тому я нічого в цьому не бачу. Просто цим хлопцям, напевно, треба стабільності на даний час. Ми припускаємось дуже багато необов'язкових помилок", – сказав Пономарьов у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, після 15-ти турів Динамо з 22-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ шостим (і має 3 гри в запасі), Рух з 24-ма балами п'ятий.

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