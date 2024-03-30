"В чем проблема была сегодня? Мы будем разбираться. У нас было несколько проблем с составом. Чоботенко отсутствовал, Тейлор травма, Шабанов травма. Сборники приехали в разных кондициях, поэтому у нас не было времени подготовить их так, как мы хотели. Нам не удалось совсем во 2-м тайме показать тот футбол, который мы планировали на сегодняшнюю игру.

Хет-трик Авагимяна в видеообзоре поединка Полесье – Черноморец – 1:4

Повлияло ли удаление? И удаление повлияло. Мы где-то психологически были подавлены. Хотели отыграться, были моменты неплохие, когда счет стал 1:3. Забей мы 2-й гол – была бы другая ситуация, а так пропустили 4-й – и уже полностью контроль игры пропал.

Нам нужно двигаться дальше. У нас исторический матч за выход в финал Кубка Украины, поэтому будем восстанавливаться и готовиться уже к игре с Ворсклой", – поделился Шищенко в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Черноморец разбил Полесье в выездном поединке (4:1) – хет-триком в ворота житомирян отметился Авагимян.

Черноморец прервал неудачную серию разгромной победой над Полесьем – воспитанник Шахтера оформил хет-трик