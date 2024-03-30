Хет-трик Авагимяна в видеообзоре поединка Полесье – Черноморец – 1:4
Черноморец разбил Полесье в матче 22-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор встречи Полесье – Черноморец на "Футбол 24".
Первый тайм прошел без голов, хотя Луифер Эрнандес упустил почти 100-процентную возможность, когда его удар с нескольких метров с линии ворот вынес Брагару. На старте второго тайма Авагимян открыл счет в игре, замкнув навес Бадибанги.
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Артур вскоре оформил дубль, на этот раз точно пробив в ближний угол с линии штрафной. А еще через 3 минуты Авагимян классно забил со штрафного. Кушниренко один мяч отыграл, а еще через 4 минуты получил вторую желтую. Кузык перед финальным свистком поставил точку в игре, в касание пробив мимо вратаря.