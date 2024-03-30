"В чому проблема була сьогодні? Ми будемо розбиратися. У нас було кілька проблем зі складом. Чоботенко відсутній був, Тейлор травма, Шабанов травма. Збірники приїхали в різних кондиціях, тому в нас не було часу підготувати їх так, як ми хотіли. Нам не вдалося зовсім у 2-му таймі показати той футбол, який ми планували на сьогоднішню гру.

Хет-трик Авагімяна у відеоогляді поєдинку Полісся – Чорноморець – 1:4

Чи вплинуло вилучення? І вилучення вплинуло. Ми десь психологічно були пригнічені. Хотіли відігратися, були моменти непогані, коли рахунок став 1:3. Забий ми 2-й гол – була б інша ситуація, а так пропустили 4-й – і вже повністю контроль гри пропав.

Нам потрібно рухатися далі. У нас історичний матч за вихід у фінал Кубка України, тому будемо відновлюватися й готуватися вже до гри з Ворсклою", – поділився Шищенко в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Чорноморець розбив Полісся у виїзному поєдинку (4:1) – хет-триком у ворота житомирян відзначився Авагімян.

Чорноморець перервав невдалу серію розгромною перемогою над Поліссям – вихованець Шахтаря оформив хет-трик