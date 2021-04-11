Главный тренер Миная Николай Цымбал заверил, что пока ни о каких пертурбациях в его команде речь не идет.

"Матч с Рухом очень важен для нас. Мы тщательно подготовились, хорошо разобрали соперника.

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Относительно информации об уходе Милевского из клуба в межсезонье... До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с Рухом, поэтому говорить о каких-то кадровых изменениях сейчас – это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в Минае и все наши мысли исключительно о предстоящих играх", – цитирует Цымбала официальный сайт Миная.

К слову, сам Милевский тоже отметил, что распространенные слухи не соответствуют действительности и пока об изменениях в контракте речь не идет.

Напомним, Милевский перешел в Минай в январе 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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