Ворскла – Львов

11 апреля, 14:00. Полтава, стадион Ворскла им. А. Бутовского

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Не прекращаем удивляться графику некоторых команд. Знаете, когда Ворскла последний раз играла на выезде? Еще 14 февраля – во Львове расписали ничью с Рухом. С тех пор, волей обстоятельств и календаря, полтавчане соревнуются только на родной поляне. Поединок со Львовом станет седьмым домашним подряд. О, УПЛ – ты космос!

При этом, нельзя сказать, что команда Максимова воспользовалась таким бонусом сполна: только три победы, ничья и два поражения. Если неудача против Шахтера не удивила, то недавнее фиаско от СК Днепр-1 стало определенной сенсацией.

Между тем Львов продолжает отчаянную борьбу за сохранение прописки. Не так давно руководство клуба уволило самого успешного своего тренера в этом сезоне – Виталия Шумского. Работу нового наставника – Анатолия Бессмертного – пока трудно оценивать. С одной стороны – добыто невероятную победу над Шахтером (3:2). С другой – матчи, безнадежно проиграны Заре и СК Днепр-1 с общим счетом 1:9. Возможно, сегодняшняя игра прольет немного света и придаст аргументов в ту или иную пользу.

Ворскла вынуждена обходиться без Игоря Пердуты (перелом ребра) и Оливье Тилля (сотрясение мозга). По прогнозам, до конца апреля они – не помощники. Также поединок против Львова пропускает Давид Пуцлин – дисквалификация. К слову, за львовян не сыграет нападающий Эрнест Антви, который в прошлом туре получил красную карточку.

"Летючий голландець": пройшов школу Кварцяного, тепер забиває Шахтарю та Динамо і читає книги з психології

В осеннем поединке между этими командами неожиданно победил Львов – 1:0. Тогда гол Назария Ныча помог аутсайдерам прервать свою 19-матчевую серию без побед. Ворскла обязана брать реванш. К тому же, на еврокубковую зону посягают конкуренты с Колоса. Они приблизились к Полтаве вплотную.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Заря – Ингулец

11 апреля, 14:00. Кропивницкий, стадион Звезда

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Прямая трансляция на телеканале УНИАН.

Заря ворвалась во второй круг чемпионата четырьмя победами подряд, в частности – над Десной и Шахтером. Казалось, еще немного поднажать – и "горняки" уступят вторую строчку. Но два подряд поражения (от Динамо и Колоса) несколько охладили пыл команды Скрипника. На прошлой неделе обыгран Рух, но преследователи, прежде всего – Десна, не позволяют спокойно собраться с мыслями на третьей строчке.

Сегодня Зарю ожидает непростой соперник, который уже отобрал у нее очки в первом круге (ничья – 1:1). И вообще Ингулец – очень неприятная, упрямая команда. С 20 матчей сезона проиграла только 7. Поэтому их поражение в прошлом туре от Мариуполя (3:4) сильно удивило. Возможно, ребята Лавриненко рано поверили в свое спасение после двух подряд побед над Минаем и Александрией. Расслабляться – рано. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно на финише, не помешает добрать еще 5-6 очков.

Хорват з українським серцем: голи Шахтарю, подвиг в окупованому Криму, образа на Карпати, його родич – зірковий тренер

Главная потеря Ингульца перед Зарей – Младен Бартулович. Штатный пенальтист и лучший бомбардир команды перебрал "горчичников", поэтому отбывает дисквалификацию. Также в бан попал защитник Андрей Семенко. В луганчан – свои штрафники. Сейчас Скрипник не сможет рассчитывать на Шахаба и Иванисеню. А Вернидуб и Фаворов недавно слегли с коронавирусом.

На фоне этих проблем еще благороднее выглядит поступок Зари, которая позволила Ингульцу использовать в матче двух арендованных игроков – Белоцерковца и Янакова. Эй, Шахтер и Динамо, доколе бояться будем?!

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рух – Минай

11 апреля, 17:00. Львов, стадион Арена Львов

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Между тем, Львов принимает выдающийся матч! Две худшие команды чемпионата сойдутся в очной дуэли, а это значит, что будет бой за 6 очков. Рух пока последний, от Миная отстает на 2 очка, поэтому однозначно будет играть только на победу.

Голеады ожидать не приходится. Хозяева не забивают в трех турах подряд (поражения от Десны, Динамо и Зари с общим счетом 0:9). Гостям не удается размочить счет еще дольше – 4 тура. Но при этом Минай умудряется набирать такие-сякие очки – матчи против Мариуполя и Колоса закончились нулевыми ничьими. Закарпатской команде крайне трудно даются атаки, но и соперников она пытается связать по рукам и ногам.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє

Фаворитом кажется Рух. Хотя бы потому, что у львовского коллектива – спокойная жизнь и перспективное будущее. Зато Минай – в подвешенном состоянии после санкций, которые ввел СНБО против владельца клуба Валерия Пересоляка. По слухам, вылет из УПЛ окончательно добьет энтузиазм руководства относительно своего детища. А тут еще и главный тренер – без надлежащего опыта, присутствие Севидова с "секретной миссией" и торопливое завершение карьеры Михаилом Кополовцем. Одним словом, очень нездоровые процессы внутри клуба могут привести к тому, что уже сегодня Рух и Минай поменяются местами в турнирной таблице.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Олимпик – Колос

11 апреля, 19:30. Коваливка, стадион Колос

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Какие бы там процессы не происходили в Минае, это не идет в сравнение с катастрофой в Олимпике. Дончане проиграли все семь матчей весенней части с общим счетом 2:15. Они пропускают в 16 турах подряд (30 голов) и не забивают уже 429 минут. Команда падает все ниже в таблице и даже рискует занять итоговое последнее место.

Очевидно, что команда Калитвинцева оказалась в заложниках громкого конфликта своего президента с УАФ. Вот и сейчас вынуждена проводить домашний матч против Колоса на его же территории, ведь стадион Динамо имени Валерия Лобановского странным образом дисквалифицировали, мгновенно найдя там нарушения после того, как вспыхнул упомянутый выше скандал.

Колос будет безжалостным к неудачникам. Команда Костышина рвется в еврокубки. Ничья в предыдущем туре с Минаем явно не входила в ее планы, и теперь нужно наверстывать. Тем более, дисквалификацию отсидел Денис Костышин, который явно не будет лишним на поле.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Страница автора в Facebook

Динамо переиграло Днепр-1 – Луческу потерял лидера на матч с Шахтером, эффектные голы и удаление игрока сборной Украины