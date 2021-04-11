Головний тренер Миная Микола Цимбал запевнив, що наразі про жодні пертрубації в його команді мова не йде.

"Матч з Рухом дуже важливий для нас. Ми ретельно підготувалися, добре розібрали суперника.

Мілевський влітку покине Минай, – ЗМІ

Щодо інформації про відхід Мілевського з клубу у міжсезоння... До міжсезоння у нас ще низка відповідальних ігор, у тому числі сьогоднішня з Рухом, тому говорити про якісь кадрові зміни зараз – це абсурд. Можу запевнити, що наразі всі футболісти залишаються в Минаї і всі наші думки виключно про майбутні ігри", – цитує Цимбала офіційний сайт Миная.

До слова, сам Мілевський теж зазначив, що поширені чутки не відповідають дійсності і наразі про зміни у контракті мова не йде.

Нагадаємо, Мілевський перейшов у Минай у січні 2021 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів в УПЛ 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Зоря у погоні за Шахтарем, львівська битва за 6 очок і ще два матчі УПЛ. Анонс